Grav accident langa Orhei. Un VAZ s-a ciocnit cu un Audi: patru persoane au fost transportate la spital - GALERIE FOTO

Potrivit politiei, accidentul a avut loc azi dimineata in jurul orei cinci. Un tanar in varsta de 20 de ani, aflandu-se la volanul unui automobil de model VAZ si venind de la Rezina s-a ciocnit violent cu un Audi A6 condus de un sofer in varsta de 27 de ani din satul Step-Soci, raionul Orhei.

In urma impactului violent, soferul VAZ-ului, impreuna cu 3 pasageri au fost transportati cu diferite traumatisme la spitalui din Orhei.

Alte circumstante se stabilesc.