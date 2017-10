Doua femei au ajuns la spital, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a inversat si a ajuns intr-un sant: soferul a incercat sa evite impactul cu o caruta - GALERIE FOTO

Accidentul a avut loc pe soseaua Chisinau - Criuleni in aceasta dimineata. Potrivit politiei, soferul microbuzului de pe ruta Chisinau - Mascauti, in care se aflau 7 pasageri, ar fi incercat sa evite impactul cu o caruta care i-ar fi iesit in cale, ar fi pierdut controlul asupra volanului si a ajuns cu vehiculul intr-un sant. In urma impactului, doua femei au fost transportate la spital.

Politia urmeaza sa stabileasca circumstantele in care s-a produs accidentul si cine se face vinovat.