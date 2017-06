Accident in lant in sectorul Ciocana al capitalei. Unul dintre soferi spune de vina ar fi drumarii care ar fi frezat o portiune de drum - VIDEO

Accidentul s-a produs astazi dimineata in jurul orei 8 pe strada Vadul lui Voda in apropiere de intrarea in Colonita. Potrivit politiei soferul unei Mazde nu a respectat distanta si a lovit Toyota din fata, care in urma impactului a fost proiectata pe contrasens unde s-a ciocnit frontal de un Wolkswagen Touareg. Soferul Mazdei spune ca de fapt cele trei masini circulau pe aceasi banda, barbadul de la volanul Wolkswagen-ului ar fi franat brusc deoarece avea in fata o portiune de drum avariata, iar celelalte doua masini s-au ciocnit una dupa alta.

"Masina a franat brusc si noi inclusiv din urma, a urmat doua lovituri. Sa faca drumul. Tot din cauza drumului. Le taie, dar nu le repara”.





"Daca persoana nu cunoste traseul desigur ca va fi accident, de cateva zile nimeni nu este atentionat, inevitabil va lovi o masina, fac lucrari fara a prentampina soferii,aceste sunt rezultatele neglijentii, haotic umblam cu masinele”.

Soferul Mazdei era in masina impreuna cu sotia sa insarcina iar, iar cel din Toyota era cu doi copii si sotia. Nimeni nu a fost ranit. Potrivit politiei barbatul de la volanul Mazdei risca o amenda de 1600 de lei si 6 puncte de penalizare.