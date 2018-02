Trei SUV-uri au fost accidentate dupa ce soferul unui X5 a lovit un Santa Fe, care a ajuns intr-un X3, iar acesta - intr-un microbuz. Cum s-a intamplat totul si ce risca soferul - GALERIE FOTO

Potrivit politiei, totul s-a intamplat pe o strada din sectorul Botanica al capitalei. Un BMW, condus de un tanar de 23 de ani, care se afla in stare de ebrietate, nu a respectat distanta, a intrat in plin in trei vehicule si le-a facut zob.

In urma loviturii, nimeni nu a avut de suferit, iar cele patru vehicule au ramas blocate pe sosea.

Totodata, oamenii legii spun ca tanarul de 23 a fost suspus unui test de alcoolemie si risca 6 punte de penalizare, 1500 de lei amenda, dar pentru faptul ca se afla in stare de ebrietata la volan, acesta risca sa fie cercetat penal.

Foto: facebook.com