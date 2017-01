Accident la intrarea in Peresecina. O mama si cei doi copii ai sai au ajuns la spital dupa ce masina in care se aflau s-a lovit violent cu o KIA - VIDEO

Accidentul s-a produs in dupa-amiaza zilei la intrarea in Peresecina, raionul Orhei. Potrivit politiei, impactul a avut loc intre un Opel si Kia. Soferul care conducea Opel-ul ar fi pierdut controlul volanului lovind in fata automobilul KIA.

In urma impactului violent pasagerii din Opel, o femeie de 32 de ani si doi copii de 1 an si 6 ani au fost transportati la spitalul raional din Orhei cu traumatisme usoare.