Accident la o intersectie din capitala. O ambulanta care transporta un pacient la Spitalul de Urgenta s-a ciocnit in aceasta dimineata cu un BMW - GALERIE FOTO

Potrivit ofiterului de presa al Politiei Capitalei, Natalia Stati, accidentul a avut loc in aceasta dimineata, in jur de ora 7, la intersectia strazilor Bucuresti cu Puskin. Ambulanta se deplasa pe strada Bucuresti cu girofarul aprins si a trecut pe culoarea rosie a semaforului, moment in care s-a ciocnit cu un automobil de model BMW care se deplasa pe strada Puskin. In urma impactului nimeni nu a avut de suferit.

Soferul vinovat de accident risca 6 puncte de penalizare si 1.500 de lei amenda.