Accident la o intersectie din capitala. O masina de politie s-a ciocnit cu un microbuz marfar: ce spune unul dintre soferi - VIDEO

Soferul microbuzului da vina pe soferul care se afla la volanul masinii MAI.

Tot acesta spune ca el se deplasa regulamentar pe culoarea verde a semaforului, iar girofarul l-a auzit o singura data.

"Eu am inceput a claxona si am luat de volan in stanga sa virez, dar nu am putut pentru ca el in ultimul moment dupa ce am apasat claxonul si el abia atunci cred ca reusit sa franeze sau, dar uitati-va ce s-a intamplat"