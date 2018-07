Accident pe soseaua Balcani. Un microbuz de ruta s-a ciocnit violent cu un Mercedes. Vehiculele, avariate - VIDEO

Potrivit politiei, microbuzul, la volanul caruia se afla un sofer in varsta de 58 de ani, iesea dintr-un serviciu auto si a fost lovit in plin de catre un Mercedes care incerca sa depaseasca o masina, intrand pe contrasens.

La volanul Mercedesului se afla un sofer in varsta de 43 de ani. Pentru ca microbuzul iesea de la service auto, acesta era fara pasageri. In masina se afla doar soferul. In urma impactului, nimeni nu a avut de suferit. Oamenii legii spun ca ambii soferi au incalcat legislatia si vor fi amendati. Politia investigheaza in continuare cazul.