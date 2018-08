Potrivit politiei, totul s-a intamplat in aceasta dimineata. Soferul automobilului, in varsta de 19 ani, a pierdut controlul asupra volanului, iar automobilul a derapat si s-a rasturnat. Conducatorul auto nu a patit nimic, in schimb masina a ramas grav avariata. Conducatorul auto risca o amenda de 1500 de lei si sase puncte de penalizare.