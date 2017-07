Accident teribil azi-noapte in apropiere de Chetrosu. Doua BMW-uri s-au ciocnit frontal, iar una dintre masini a fost proiectata intr-un copac si a luat foc: unul dintre soferi a decedat in drum spre spital - GALERIE FOTO

Impact dezastruos azi-noapte in apropiere de Chetrosu. Soferul unui BMW a decedat in drum spre spital dupa ce masina in care se afla s-a ciocnit frontal cu un alt BMW. In urma impactul masina unuia dintre ei a fost aruncata la zeci de metri de pe sosea, s-a inversat, s-a lovit intr-un copac dupa care a luat foc.