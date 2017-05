Accident teribil in Anenii Noi. O femeie de 27 de ani a murit dupa ce ar fi fost strivita de un tractor: ea se afla la volan. Cum s-a intamplat totul

Accident teribil in Anenii Noi in satul Gura Bacului. O femeie de 27 de ani a decedat dupa ce a urcat la volanul unui tractor fara a avea permis de a-l conduce si s-a rasturnat pe malul Nistrului. Oamenii legii spun ca in dreapta sa se afla o ruda, un barbat de 33 de ani care s-a ales cu multiple leziuni si a fost transportat de urgenta la spital.