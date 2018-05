Accident teribil in apropiere de Braviceni. Un tanar de 25 de ani s-a stins, dupa ce a intrat cu masina intr-un microbuz de pe ruta Balti - Chisinau: 4 pasageri, transportati la spital. Opel-ul s-a rupt in doua - FOTO si VIDEO

UPDATE 9:12 Potrivit politiei, un tanar de 25 de ani aflat la volanul unui Opel a iesit la depasire, nu s-a asigurat si s-a ciocnit violent cu un microbuz de pe ruta Balti - Chisinau, in care erau mai multe persoane. Impactul a fost atat de puternic incat Opel-ul pur si simplu s-a rupt in doua.

La fata locului au fost trimise mai multe echipaje de medici si politisti. Soferul Opel-ului s-a stins pe loc, iar patru pasageri din microbuz au fost transportati cu traumatisme la spitalul raional Orhei.

Totul s-a intamplat in aceasta dimineata in jurul orei 8:00, in apropiere de localitatea Braviceni. Un tanar de 25 de ani s-a stins dupa ce a intrat cu masina intr-un microbuz de pe ruta Balti-Chisinau.

In urma impactului, mai multi pasageri din microbuz au fost transportati la spital.

Toate circumstantele in care s-a produs accidentul urmeaza a fi stabilite de oamenii legii.