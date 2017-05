Accident teribil intr-o localitate din Ucraina. Un baiat de 14 ani a fost spulberat de pe carosabil de un SUV cu numere de inmatriculare din RM - Al cui ar fi automobilul

Potrivit presei din Ucraina, accidentul a avut loc acum doua zile in centrul satului Costiceni, din regiunea Cernauti, in apropierea unui magazin din localitate. Baiatul de 14 ani se deplasa cu bicicleta, moment in care a fost lovit de un automobil cu numere de inamtriculare moldovenesti.

"Automobilul avea viteza mare cand a lovit minorul, spun martorii. Impactul a fost atat de puternic incat victima a fost aruncata pe cealalta parte a drumului. Soferul ar fi pierdut controlul volanului din cauza carosabilului umed. Satenii spun ca proprietarul SUV-ului este un barbat de 62 de ani, functior public in Republica Moldova, dar in momentul producerii accidentului la volanul masinii s-ar fi aflat o femeie", scrie Rayoninfo.info

Sursa citata spune ca functionarul public ar fi venit in satul natal pentru a sarbatori 80 de ani de la nasterea celebrului scriitor Ion Vatamanu.

Oamenii legii din Ucraina investigheaza toate cauzele producerii accidentului si spun ca accidentul s-ar fi produs cel mai probabil din cauza vitezei excesive.

*Foto Rayoinfo.info