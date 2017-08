Caz socant la Comrat. Un barbat si doi copii au adormit in masina, iar aceasta a ajuns intr-un iaz si s-a scufundat: un baiat de 8 ani nu a reusit sa iasa din automobil si a murit inecat

Potrivit politiei, totul s-a intamplat in aceasta dimineata in jurul orei 6:00, pe malul unui iaz din Comrat. Tatal si cu cei doi copii in varsta de 8 si 15 ani, impreuna cu inca un barbat, care este proprietarul masinii care a ajuns in apa, au mers la pescuit. Astfel, proprietarul automobilului si cei doi copii dormeau in masina in momentul in care aceasta a ajuns in apa.

Barbatul si baiatul de 15 ani au reusit sa iasa din masina, insa copilul de 8 ani a murit inecat. Potrivit autoritatilor, masina a ajuns in lac dupa ce soferul nu ar fi tras frana de mana. In tot acest timp, tatal celor doi copii, dormea la umbra unui copac, in apropiere de masina.

Autoritatile au fost alertate de o localnica care a auzit strigate in preajma.

Politia cerceteaza toate circumstantele producerii accidentului.