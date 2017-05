Accident teribil pe traseul Peresecina-Donici. Un sofer a iesit pe contrasens si s-a ciocnit frontal cu un Audi: un minor a decedat pe loc - FOTO

Potrivit Politiei, accidentul s-a intamplat in jurul orelor 18.50, pe traseul Peresecina-Donici, in apropierea satului Samananca. Soferul in varsta de 38 de ani care se afla la volanul unui automobil de model Tavria a iesit pe contrasens si s-a ciocnit frontal cu un automobilul Audi 80, care era condus de un barbat in varsta de 39 de ani. In urma impactului un minor a decedat pe loc, si 3 pasageri au fost raniti.

Politia cerceteaza toate circumstantele producerii accidentului.