Accident tragic in a doua zi de Pasti. Un copil de patru ani a decedat, iar alte patru persoane au ajuns la spital dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat in sant - VIDEO

Accidentul a avut loc, ieri dupa amiaza, pe traseul Chisinau- Soroca. In masina de model Volkswagen se aflau cinci persoane, membri a unei familii. Acestia se intorceau spre Chisinau dupa ce au sarbatorit Pastele.

Potrivit politiei, la intrare in Negureni, soferul de 26 de ani, cetatean al Romaniei, ar fi adormit la volan, a derapat de pe traseu a ajuns in sant, rasturnandu-se de cateva ori. In urma impactului, copilul acestuia, in varsta de patru ani a decedat in drum spre spital, iar alte patru persoane au suferit diverse leziuni.

“Erau doua ambulante, politia”.

Ludmila OSTAP, SEFA SECTIEI URMARIRE PENALA, INSPECTORATUL DE POLITIE TELENESTI: “Un conducator auto neispravindu-se cu volanul din cauza oboselii a derapat in afara traseului. Pentru cateva secunde si-ar fi pierdut atentia."





Soferul si ceilalti trei pasageri au fost internati in Sectia Chirugie a spitalului din Telenesti cu diverse traumatisme.

Simion POTLOG, SEF SECTIE CHIRURGIE, SPITALUL RAIONAL TELENESTI: “Doi pacienti cu fracturi de membre inferioare. Mama copilului cu comotie cerebrala, tatal cu fracturi si comotie cerebarala. Spitalizarea e de lunga durata.”

Politia urmeaza sa stabileasca toate circumstantele in care s-a produs tragedia.