Accidente peste accidente, drumuri blocate si vami inchise. Zapada le-a dat batai de cap mai ales soferilor de camioane: "Stam de cu noapte aici. Nu ne putem porni" - VIDEO

Urgia alba a inceput inca asta noapte. Zapada a cazut din cer cu nemiluita, iar viscolul care a asezat fulgii mascati, pe alocuri, in troiene i-a surprins pe unii soferi in drum. La Telenesti, patru masini au ramas blocate intre nameti in mijlocul strazii, iar fara ajutorul pompierilor nu au putut merge mai departe.

Dimineata, viscolul s-a mai potolit, dar problemele s-au intetit. Un microbuz de ruta a ajuns intr-un sant la Criuleni.

A fost tractat de salvatori si mare noroc ca nimeni nu a patit nimic. La Rezina, potrivit Inspectoratului de Urgenta o ambulanta in care se afla un mic pacient de trei luni a derapat si a iesit in afara drumului. Copilul e bine - a ajuns la spital dupa interventia pompierilor.

La Sudul Moldovei a fost azi ca la Polul Nord. In aceste fotografii e suprins un microbuz iesit de pe carosabil la Comrat, iar Soldanestiul arata in aceste imagini ca o bucata de Siberie.

Cu cat mai mult a nins cu atat mai multe drumuri au fost introienite si blocate. Peste 400 de pompieri au iesit pe drumuri. Pe unde n-au ajuns – soferii s-au ajutat unul pe altul.

Lopetile au fost folosite la greu, iar impinsul masinilor – a fost activitatea principala a zilei. Doi soti s-au impotmolit cu masina in apropiere de Stauceni. Alti soferi au incercat sa le dea o mana de ajutor, insa nu le-a reusit.

"Foarte tare ninge si m-a aruncat aici. -Si acum ce o sa faceti? -Nu stiu, cred ca o sa vina tractorul poate vom reusi sa iesim."

Mai multe camioane au fost oprite din drum de inspectorii auto, iar unele nu au putut merge mai departe.

Tatiana BELEUTA, REPORTER PRO TV: "Din cauza viscolului puternic, toata zapada a fost aruncata pe carosabil, iar astfel nu iti mai dai seama unde este drum si unde camp. Masinile abia de se mai vad."

Pe soseaua M14, soferii de tiruri si-au tot ros cauciucurile, dar degeaba.

"Drumurile nu sunt curatite deloc la noi in Moldova. Duceti-va in Romania sa vedeti ce drumuri. Drumul e curat nu e un pic de zapada pe drum, doar la noi in tara e dezordine."

"Nu au curatit drumul, nici nimic."

In apropiere de Calarasi, un camion a blocat tot drumul. Salvatorii inarmati cu lopeti si nisip au incercat sa-l scoata.

"Stam de cu noapte aici. Nu ne putem porni. Baietii de mai sus s-au putut deplasa, ceilalti de mai de jos s-au intors, insa aici e o zona neutra si la nimeni nu trebuieste si de asta nu s-a facut nimic."

Alexandru SOLOMCA, INSPECTOR DE PATRULARE: "Asteptam mijloace tehnice speciale de la salvatori. Cu ajutorul colegilor urmeaza sa-l scoatem de pe acostament."

Un sofer din Turcia care se deplasa spre Tudora spune ca a ramas uimit de tot ce se intampla pe drumurile noastre.

"Este multa zapada, nu ai cum sa te deplasezi. Trebuie de curatat."

Totusi, mai ales in sate, iarna, pana acum neagra de atata noroi a devenit frumoasa. In acest sat din Soroca, copii si-au facut drum spre scoala pe cararuse mici, iar intrarile in curti erau ca niste tuneluri albe.

Peste 14 mii de elevi s-au bucurat din plin de iarna – ei nu au mers la lectii din cauza ca mai bine de 50 de scoli si-au sistat activitatea. Bilantul politistilor e destul de trist - 11 persoane au fost ranite in 65 de accidente produse in tara pana la ora 15.00. Aproape 300 de localitati din 19 raioane s-au pomenit fara curent electric.

Tot din aceasta cauza, Vama Giurgiulesti1 si Ceadar-Lunga 2 si-au sistat temporar activitatea, iar soseaua Chisinau-Leuseni este blocata pentru masinile de mare tonaj, alte sase puncte de trecere a frontierei sunt inchise, iar mai multe sosele nationale si raionale sunt blocate de troiene.