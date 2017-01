Accidentele au fost astazi la ordinea zilei in capitala. Un autobuz de ruta a intrat in trei masini parcate pe bulevardul Negruzzi - VIDEO

Pe strazile secundare din capitala astazi era ca pe camp deschis. Soferii care nu aua avut de ales si-au testat cauciucurile. Putin insa au reusit sa infrunte zapada neatinsa de utilajele de deszpezire.

De dimineata zapada era neatinsa astazi si pe unele strazi unde se circula intens cum ar fi Calea Iesilor sau Albisoara. Asta desi de fiecare data, autoritatile spun ca arterele principale au prioritate.

"Nu-i nimeni nici o masina nu a mers. De dimineata umblu prin tot oras nici o masina nu lucreaza."



“Se circula foarte greu, dar e bucurie ca cade zapada si este foarte frumos”.



“Drumurile nu sant curatate, nu vad nici un trasport ca sa faca curatenie”.





Din cauza drumurilor prost curatate s-a circulat cu dificultate, iar in unele zone s-au format ambuteiaje. Nu au lipsit accidentele. Pe bulevardul Constantin Negruzzi, din cauza ghetusului, un autobus de pe ruta 122 a derapat si a intrat in trei masini parcate pe marginea drumului. Din fericire nimeni nu a avut de suferit. In preajma rondului de langa strada Uzinelor doua masini s-au ciocnit blocand traficul.

“Plecam acasa, domnul venea de pe Vada lui Voda la vale nu mi-a acordat prioritate.”

Pentru a fluidiza traficul a fost nevoie de interventia agentilor de patrulare.

Dumitru ELINCIUC, OFITER DE PATRULARE: “Strazi total inchise nu sunt, cateodata transportul este redirectionat pentru a presura antiderapant.”

Unor soferi le-au dat mari batai de cap stergatoarele de parbriz, care au inghetat. Drumarii le recomanda soferilor sa ocoleasca strazile in panta precum Ganea, Vadul lui Voda sau Paris.

“Pai pe unde sa mergem prin alta parte”.

Potrivit reprezentantilor de la Exdrupo, astazi pe strazile din capitala au interventit 30 de autospeciale. Potrivit autoritatolor locale drumarii din capitala si-au inceput interventia la ora 5.45 cu 21 de autospeciale. Muncitorii de la "Exdrupo" lucreaza prioritar, pe strazile principale, pe cele pe care circula transportul public.