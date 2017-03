Accidentul de la Edinet a mai facut o victima. O femeie care se afla in stare grava s-a stins la spital

Potrivit politiei, femeia de 51 de ani care a fost transportata in stare grava dupa ce doua masini s-au ciocnit violent la Edinet s-a stins noaptea trecuta.

Accidentul a avut loc sambata noaptea in jurul orei 2, la intrare in satul Bratusenii Noi din Edinet. Impactul s-a produs intre un taxi de marca Dacia, in care se aflau trei persoane si un Peugeot in care se aflau tot 3.

Nu se stie deocamdata din ce motiv s-a produs accidentul, masinile insa s-au lovit frontal.

In consecinta, cate un pasager din fiecare masina, dar si soferul Daciei au murit pe loc. Din cauza impactului puternic, victimele au ramas blocate in automobile, astfel a fost nevoie de interventia salvatorilor pentru a le descarcera.