Accidentul de la Vulcanesti, unde doi iubiti au ajuns in coma la spital: Mercedes-ul in care se aflau ar fi fost urmarita de politisti. A fost deschisa o ancheta interna

Potrivit gagauzinfo.md, seful IP Vulcanesti a declarat in cadrul unei sedinte de urgenta ca la moment cazul este cercetat, iar daca se va dovedi ca agentii de patrulare, care l-au urmarit pe tanar, au incarcat legea, atunci acestia vor fi sanctionati. Astfel, in cadrul anchetei interne urmeaza sa fie verificate actiunile agentilor de patrulare, in seara in care s-a produs tragedia.

Gagauzinfo.md scrie ca atunci, masina in care se aflau cei doi iubiti, a fost urmarita de politisti.





Tragedia a avut loc sambata noaptea, pe o strada din orasul Vulcanesti. Atunci, tanarul, care se afla in masina impreuna cu iubita sa, trebuia sa opreasca la semnalizarea agentilor de patrulare, insa acesta a apasat acceleratia pana la capat, incercand sa fuga de politie si a intrat violent cu Mercedes-ul intr-un camion.

In urma impactului violent, atat cuplul care se afla in Mercedes, cat si soferul camionului, au fost transportati la spital in stare extrem de grava. Ulterior, tanara a fost transportata cu un elicopter SMURD la Chisinau. Si iubitul ei a fost adus in stare grava la spitalul de Urgenta din capitala.