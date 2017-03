Filmul accidentului de noaptea trecuta, in urma caruia un taximetrist de 25 de ani a ajuns in coma la spital. Cum s-a intamplat totul - VIDEO

Un accident teribil a avut loc noaptrea trecuta in capitala. Aproape de miezul noptii un taximetrist la volanul unei Dacii s-a ciocnit violent de un Mercedes condus de un tanar de 21 de ani. Masinile au fost facute zob. In urma impactului soferul de taxi a ajuns in coma la spital, iar celalalt s-a ales cu rani usoare la cap.