Accidentul in care a fost implicat Dodon nu a fost provocat intentionat, asa cum sugera socialistul Vlad Batrincea. Seful interimar al SPPS sustine ca in momentul impactului camionul avea 60 de km pe ora - VIDEO

In filmuletul, fara sunet, publicat astazi pe pagina de facebook a presedintelui, Igor Dodon apare cu o zgarietura pe nas. Totodata, se observa si o vanataie proeminenta, cu care s-ar fi ales in urma accidentului. Diferenta se observa comparand imaginile de astazi, cu cele din 5 septembrie de la Congresul socialistilor, unde seful statului era invitatul de onoare.

De altfel, Dodon nu a mai comentat in niciun fel impactul violent de duminica, dand la o parte mesajul scurt, din aceeasi zi, in care asigura internautii ca el si membrii familiei sale se simt bine. Iar dupa ce anterior deputatul PSRM, Vlad Batrincea a declarat ca accidentul ar fi fost o tentativa de asasinat, astazi, la trei zile dupa impact, conducerea Serviciului de Protectie si Paza de Stat a venit sa respinga aceasta ipoteza.

Anatolie GOLEA, ŞEF INTERIMAR SPPS: "Excludem 100% versiunea unui atentat asupra presedintelui. S-a facut o analiza la aceasta versiune si in urma analizei s-a stabilit ca a fost un accident.”

Conducerea SPPS afirma ca deplasarea presedintelui a aparut spontan si nu poate fi vorba de o incercare de asasinat, care in mod normal, trebuie pregatita minutios. Printre altele, se vorbeste despre faptul ca impactul a fost provocat nu doar de carosabilul umed, dar si de vizibilitatea redusa, de vreme ce accidentul s-a produs in panta.

Anatolie GOLEA, ŞEF INTERIMAR SPPS: “Soferul camionetei, din cauza ca era traseul ud si masina de mare tonaj, nu a adaptat viteza automobilului bine si avea sa intre in coliziune cu automobilul din fata. Ca sa evite aceasta coleziune a intors volanul in stanga si a intrat in coleziune cu automobilul principal din cortegiu, unde se afla presedintele.”

Am incercat sa aflam si opinia unui instructor auto, cu o experienta in sofat de 40 de ani. Andrei Panfil a luat in considerare mai multi factori, inclusiv vehiculele care, potrivit imaginilor de pe camera de bord, pareau sa fi stationat pe dreapta.

Andrei PANFIL, DIRECTOR SCOALA AUTO: “Vehiculele care stationau pe partea dreapta, stationau pentru ca trebuiau sa permita coloanei prezidentiale, insa nu au semnalat. Daca ar fi semnalat cu sistemul de avariere, asta ar fi fost o preintampinare pentru conducatorul camionetei care ar fi luat masuri de micsorare a vitezei si s-ar fi asigurat.”

Asadar, pentru a evita impactul cu microbuzul din fata sa, soferul camionetei a incercat sa il ocoleasca pe stanga. Instructorul auto considera ca aceasta ar fi cea mai plauzibila versiune.

Andrei PANFIL, DIRECTOR SCOALA AUTO: “Acolo nu este intersectie ca sa fi avut intentia de a vira la stanga si nu a fost motiv sa intentioneze o manerva de intoarcere.”

Din cauza franarii bruste, furgoneta a derapat.

Andrei PANFIL, DIRECTOR SCOALA AUTO: "In genere cand se franeaza, atunci derapeaza din spate ca are loc efectul de repartizare mase automobilului.”

Pentru ca era un drum in afara localitatilor, conducatorul camionetei avea voie sa mearga cu cel mult 70 de km pe ora. SPPS sustine ca in momentul impactului, vitezometrul furgonului indica 60 de km pe ora, iar coloana oficiala se deplasa regulamentar, ceea ce ar trebui sa insemne cel mult 90 de kilemtri pe ora.

Maia SANDU, LIDER PARTIDUL “ACTIUNE SI SOLIDARITATE”: “Trebuie sa respectam limita de viteza, inclusiv cei care se cred ca au obtinut mandatul de la Dumnezeu, sa nu puna in pericol viata oamenilor.”

Intre timp, mama presedintelui si soferul camionetei raman internati in spital. Femeia s-a ales cu o luzatie la cot, iar conducatorul auto cu o comotie cerebrala. Accidentul a avut loc duminica dimineata pe soseaua Chisinau-Calarasi.