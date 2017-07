Aceasta ar fi noua masina cu tractiune fata de la BMW. Va debuta oficial in cursul anului viitor, spun zvonurile - FOTO

BMW va lansa in cursul anului viitor o versiune de serie a conceptului X2, dezvaluit in premiera mondiala cu ocazia evenimentului Mondial de l'Automobile desfasurat la Paris in toamna lui 2016, scrie 4tuning.ro



Potrivit informatiilor disponibile la acest moment, noul model al companiei bavareze va fi construit pe platforma cu tractiune fata X1 si Seria 2 in variantele Active, respectiv Grand Tourer.