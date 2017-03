Acest barbat este cautat de politisti. Victima l-a recunoscut, iar cand a fost luat la intrebari, a luat-o la goana imediat - FOTO

Potrivit politiei, individul ar fi furat portmoneul unei tinere de 24 de ani, in care se aflau 200 lei, 45 euro si actele personale.

Potrivit victimei, incidentul ar fi avut loc in ziua de 3 martie, insa la fotografiat a doua zi in aceeasi ruta, memorizand comportamentul lui dubios si hainele cu care era imbracat. In momentul in care tanar l-ar fi intrebat de portmoneu, barbatul imediat a coborat din transport si a luat-o la goana.

Barbatul din imagini risca o pedeapsa cu amenda in marime de la 13 000 lei la 17 000 lei, munca neremunerata in folosul comunitatii de la 180 la 240 de ore sau inchisoare de pana la 2 ani.