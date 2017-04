"Aceste fantome au asteptat zile intregi pe holurile Primariei pentru a putea vorbi despre proiect, insa socialistii au refuzat". Ce spune Dorin Chirtoaca despre firma care urmeaza sa amenajeze parcarile cu plata - AUDIO

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR GENERAL: "O sa vorbesc pe puncte:

1. Aceste fantome despre care vorbesc ei au asteptat zile intregi pe coridoarele Primariei pentru a putea lua cuvantul la sedintele Consiliului Municipal si au fost refuzati de acesti socialisti si de ceilalti care umbla cu acuzatii. Sunt oameni vii care au fost aici din Europa, din Ungaria, din Austria care au stat zile intregi pe coridoarele primariei pentru a putea prezenta proiectul. Au fost refuzati.

2. Parcarile nu urmeaza sa fie facute in curtile de blocuri si respectiv sa fie luata pentru asta plata. Este vorba doar despre strazile principale, despre arterele principale, despre zona principala unde avem aglomerare de transport si unde este necesara deblocarea strazilor pentru fluedizarea traficului.

3. Nu este vorba despre 10 la suta din venit care sa vina la primarie. Este vorba despre 10% din incasarile companiei. Ceea ce inseamna aproximativ 50 la suta din venit asa cum de obicei sunt calculate veniturile si cheltuielile unei activitati economice.

4. Minciunile in acest sens dureaza de ani de zile si pe noi nu ne surprinde ca acum a mai aparut inca una.

5. Orice investigatie se doreste a fi facuta, iar noi nu avem nimic impotriva. S-au facut si pana acum de mai multe ori. Noi suntem in ultima perioada inundati de minciuni si insinuari din partea acestor oponenti, fel de fel de artisti in ghilimele. Nu fac decat sa denigreze proiectele noastre. Asa au facut si cu troleibuzele, asa au facut si cu Valea Morilor.In toata lumea se fac parteneriate publice in acest sens.

Nu este vorba despre fantome.

O sa vina un raspuns si din partea companiei, nu suntem avocatii lor."