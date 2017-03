Acesti barbati sunt cautati de politie: Au fost surpinsi de camerele de supraveghere cum fura din buzunarul unei tinere - VIDEO

Potrivit politiei, cautarile au inceput dupa ce o tanara de 26 ani, originara din raionul Ungheni, s-a adresat cu o plangere, spunand ca i-a fost furat telefonul mobil din buzunar, in timp ce se deplasa pe bulevardul I.Gagarin.

In cadrul investigatiilor politistii au ridicat secventele video de la camerele de supraveghere instalate in apropiere, care au surprins actiunile a trei indivizi. Astfel unul dintre ei baga mana in buzunarul victimei, iar ceilalti urmaresc circumstantele.

Suspectii risca inchisoare pe un termen de pana la 4 ani.