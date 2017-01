Acordul de Asociere cu UE a adus beneficii RM, sustine ambasadorul UE la Chisinau, Pirkka Tapiola, la un eveniment de comemorare a victimelor Holocaustului - VIDEO

Pirkka TAPIOLA, AMBASADOR UE LA CHISINAU: ”Relaţiile noastre se bazează pe acest Acord de Asociere foarte ambiţios, care are, dacă te uiţi la statisticile comerciale cu un pic de atenţie, cifre în creştere şi a adus beneficii ţării. Relaţiile comerciale ale RM cu UE sunt în creştere continuă. Desigur, au existat probleme interne în Moldova, dar exporturile RM sunt în creştere şi asta e important.”

Seful delegatiei Uniunii Europene la Chisinau sustine insa ca nu vrea sa se pronunte vizavi de declaratiile presedintelui, care este asteptat in curand la Bruxelles, si nu face decat sa expuna declaratiile anterioare emise de oficialii europeni la acest subiect. Nici ambasadorul Romaniei nu a vrut sa comenteze afirmatiile lui Dodon despre presedintele Iohannis.

Daniel IONITA, AMBASADOR ROMANIA LA CHISINAU: ”Am un principiu in functia de ambasador: sa nu comentez declaratiile politicienilor.”

Cei doi diplomati au facut aceste declaratii la un eveniment care comemoreaza victimele Holocaustului.

Daniel IONITA, AMBASADOR ROMANIA LA CHISINAU: „Somnul ratiunii naste monstri, uitarea ucide.”

Pirkka TAPIOLA, AMBASADOR UE LA CHISINAU: ”Trăim în vremuri tulburi. Noi ştiam şi eu am crescut cu ideea că împreună suntem mai puternici, însă astăzi vedem că izolarea devine tot mai puternică.”

Acest barbat avea 5 ani cand in timpul celui de-al doilea Razboi Mondial evreii erau persecutati.

”Era anul '41. Războiul a început pe 22 iunie şi peste o săptămână, 10 zile, a început evacuarea şi fuga de aici. Primii 100 de km am mers pe jos, sub bombardamente. Cel mai mult bombardau atunci când traversam Nistrul.”

Este pentru al doilea an cand in Moldova sunt comemorate oficial la 27 ianuarie victimele Holocaustului. La aceasta data, in 1945, a fost eliberat lagarul de concentrare Auscwitz, unde au fost ucisi peste 6 milioane de evrei de catre regimul nazist.