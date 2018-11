Acordul de Liber Schimb cu UE a adus doar avantaje pentru Moldova - au fost create noi locuri de munca, iar producatorii de la noi si-au largit pietile de desfacere - VIDEO

Nicolae Cojocaru si-a deschis acum un an o afacere. Acesta vinde ulei presat la rece. Datorita Acordului de Liber Schimb barbatul isi vinde productia si peste hotarele tarii.

Nicolae COJOCARU, ANTREPRENOR: “Primele exporturi le-am facut in Romania, acum cautam sa facem exportul si in alte tari, suntem in stadiul de negociere. Am fost la o expozitie la Paris, avem parteneri cointeresati.”

Radu Celnacov administreaza o afacere cu produse cosmetice. In urma cu 4 ani acesta isi putea vinde marfa doar in tarile CSI si Turcia, acum insa are acces pe pietele europene.

Radu CELNACOV: “Acuma de exemplu putem sa spunem ca exportam foarte usor in Romania, Bulgaria Italia si piata europeana este in cautare de produse naturale de calitate.”

In cei patru ani, volumul exporturilor a crescut de la 10 la 40 de procente, spune el.

Radu CELNACOV: “Pentru noi este un rezultat foarte frumos si sper sa creasca foarte mult si in continuare. Si anume acest Acord faciliteaza si deschide oportunitati pentru astia care suntem mai micuti.”

Iar Nicolae este menager intr-o companie care produce si exporta miez de nuca, fructe uscate si alcool. Datorita Acordului de Liber schimb afacerea merge ca pe roate. Doar anul trecut, in jur de 3000 de tone de miez de nuca au fost exportate in Europa.

Nicolae JIGAU: “Miezul de nuca si fructele uscate se exporta aproape in toate tarile Uniunii Europene, bauturile alcoolice mai mult in Romania.”

In cei 4 ani de cand a fost implementat Acordul de Liber Schimb, a crescut exportul produselor moldovenesti, dar si calitatea acestora, spune ambasadorul UE la Chisinau, Peter Michalko.

Peter MICHALKO, AMBASADORUL UNIUNII EUROPENE LA CHISINAU: “Cu deschiderea pietii europene pentru tot ce se produce in Republica Moldova, sunt investitori care pot sa-si deschida fabrici si asta aduce locuri de munca, salarii mai bune si conditii de lucru mai calitative.”

Potrivit centrului analitic independent, Expert Grup, in cei patru ani, s-a inregistrat o crestere in exporturi de circa 370 de milioane de euro. Ceea ce a dus si la crearea a cel putin 15 000 de noi locuri de munca in tara noastra.