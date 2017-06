Actele si certificatele obtinute de la stat s-ar putea ieftini cu aproape o treime, dupa crearea Agentiei Servicii Publice. Cum va fi posibil - VIDEO

Daca anterior si azi cetateanul pentru a obtine un serviciu ajunge sa cutreiere 2-3-4 agentii soliciatand certificate, confirmari si tot felul de acte, odata cu crearea agentiei, noi unificam toate procedurile interne, se va exclude orice solicitare de documente pentru un anumit serviciu public, pentru ca toate documentele vor fi pe interior.

Astfel, in curand 5 institutii nu vor mai avea sedii: Intreprinderea Registru, Intreprinderea Cadastru, Camera de Licentiere, Camera Inregistrarii de Stat si Oficiul Starii Civile. Vor fi doar oficii ale Agentiei Servicii Publice.

Iurie CIOCAN, SEF CENTRUL IMPL. REFORME: ”In momentul in care un cetean se va adresa in unul dintre aceste ghisee, va primi tot spectrul de servicii./Daca este vorba de extrase, va adresati la oricare ghiseu unic si acolo solicitati, indiferent ca e in sediul starea civila sau registru, astazi noi credem ca e sediul unul sau altul, in viitor va fi sediu unificat.”

Daca, de exemplu, vreti sa va perfectati un pasaport nou...

Iurie CIOCAN, SEF CENTRUL IMPL. REFORME: ”Va duceti intr-un ghiseu unic care e cel mai aproape de dvs si acolo va fi receptionata cererea dvs pentru pasaport si tot acolo veti primi pasaport. Daca veti avea nevoie de pasaport in regim de urgenta, tb sa mergem direct la filialele actuale ale Registru.”

Pe langa faptul ca va simplifica toate procedurile, noua Agentie va reduce contactul cetatenilor cu functionarii de stat, iar prin urmare se va reduce si coruptia, spera autoritatile.

In plus, dintre cei 3000 de angajati la cele 5 institutii, aproape o treime ar putea fi dati afara, ceea ce va genera si economii, adica certificate si documente mai ieftine.

Iurie CIOCAN, SEF CENTRUL IMPL. REFORME: ”E greu de estimat o cifra, dar noi vom simti economiile inclusiv prin pretul la tarife. Aproximativ 20-30%.”

Asta inseamna ca, de exemplu, un pasaport perfectat intr-o luna care costa acum 850 lei s-ar putea ieftini cu 250 de lei. Totusi, tarifele pentru toate actele si certificatele emise de stat vor fi stabilite din nou, in baza unei noi metodologii, care ar urma sa fie pusa in curand pe masa Guvernului pentru aprobare. Autoritatile afirma ca economiile facute vor permite ca tarifele sa scada considerabil.