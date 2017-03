"O cafea in asteptare" - Bei una, dar platesti pentru doua: O ceasca pentru tine si una pentru un necunoscut. Actiune de caritate la care pot lua parte clientii unui local din capitala

VIDEO IN CURAND.



Natalia si Diana au aflat astazi despre actiunea, numita O cafea in asteptare. Nu au stat mult pe ganduri si au cumparat cate ceva pentru persoanele nevoiase.

Clientii pot plati datorita initiativei pentru 2 cafele, una pentru ei, alta pentru o persoana care nu are bani ca sa o cumpere. Unii oameni au mers mai departe si au achitat pentru o briosa, inghetata sau chiar o felie de pizza.

Diana CRACIUN, ANGAJAT: “Chiar astazi a fost o persoana care a lasat 2 cafele si 2 briose...Oamenii sunt receptivi.“

Acum, in acest local sunt 6 cafele in asteptare, 2 briose si o inghetata. Asta ar insemna ca persoanele nevoiase pot comanda oricare din aceste produse gratuit.

Violeta NEAMTU, MANAGER: “Daca nu pot plati integral, pot da pentru jumatate de cafea, altcineva da inca o jumatate din bani… “

Clientii au ramas incantati de idee. Arina Sato, de exemplu, a spus ca isi aduce fiica ca sa participe si ea la actiune. Problema este ca deocamdata putini oameni nevoiasi beneficiaza de produsele donate si asta pentru ca nu stiu despre existenta acestei actiuni.

Intiativa a fost lansata in acest local acum cateva luni. Cei din administratie spun ca ideea a fost imprumutata de peste hotare. In Chisinau, actiunea se desfasoara inca intr-un local. In Romania, Bulgaria dar si alte tari, asemenea campanii au loc in zeci de magazine si restaurante.

Pentru prima data, actiunea data a avut loc in orasul italian Napoli. Potrivit localnicilor, daca ti s-a intamplat un lucru bun de dimineata, trebuie sa transmiti norocul altei persoane necunoscute, de exemplu, sa-i oferi o cafea.