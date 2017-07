Actiuni si cladiri in valoare de 869 de milioane de lei, confiscate in dosarul lui Platon. Cinci deosebiri esentiale intre sentinta lui Ilan sor si cea a lui Veaceslav Platon - Anticoruptie.md

Atat in cazul lui Veaceslav Platon, cat si in cel al lui Ilan sor, procurorii au cerut judecatorilor condamnarea inculpatilor in baza art. 190, alin. 5 din Codul Penal si art. 243 alin. 3 din Codul Penal, cu aplicarea pedepsei de inchisoare pentru un termen de 19 ani. in cazul lui Platon, prejudiciul adus BEM a fost calculat in valoare de 869 de milioane de lei, in cazul lui Ilan sor, procurorii au anuntat ca valoarea prejudiciului se ridica la cinci miliarde de lei. Hotararile judecatorilor s-au deosebit insa esential.

Dispozitivul sentintei in dosarul lui Veaceslav Platon prevede condamnarea omului de afaceri in baza celor doua articole din Codul Penal invocate de procuror, cu stabilirea pedepsei de inchisoare in penitenciar de tip inchis pentru 18 ani, dar si incasarea de la businessman, in folosul BEM, a mijloacelor financiare in valoare de 869.224.839,76 de lei, valoarea prejudiciului cauzat prin infractiune. Banii urmeaza sa fie incasati din contul bunurilor ce i-ar apartine lui Platon, dar si unor persoane apropiate sau afiliate acestuia.



Astfel, pentru recuperarea banilor, urmeaza sa fie vandute 63,89% din actiunile Moldinconbank, o parte din actiuni sunt detinute de membrii familiei lui Platon, iar altele apartin unor persoane fizice sau companii care, potrivit sintentiei de condamnare ar fi afiliate omului de afaceri. Instanta s-a asigurat ca, in cazul in care Platon nu va instraina aceste actiuni, sarcina va reveni bancii, care de ceva timp se afla sub administrare speciala.



De asemenea, urmeaza sa fie instrainate 83,12% din actiunile SA Asito de pe un cont de la Moldinconbank si aceeasi cota din instrainarea bunurilor imobile detinute de Asito (precizam ca in cazul unora dintre aceste imobile, Asito detine o cota de doar 6% - n.r.); 87,27% din actiuni ale Alliance Insurance Group, companie creata in baza Victoria Asigurari, administrata anterior de sora lui Vlad Plahotniuc, si care ar fi fost procurate de persoane apropiate lui Veaceslav Platon.

Pentru recuperarea prejudiciului adus BEM, urmeaza a fi vandute si mai multe imobile care apartine Alliance Insurance Group. in totalitate, urmeaza a fi instrainate actiunile companiilor Broking-VM si Asito-Broker.









