Activistul Anatol Matasaru acuza oamenii legii ca tergiverseaza dosarul in care este cercetat un sofer care l-a lovit cu masina pe fiul sau pe o trecere de pietoni - VIDEO

Accidentul a avut loc pe o trecere de pietoni de pe strada Lech Kaczynsk, acum o luna. Parintii povestesc ca baiatul lor, in varsta de 8 ani, s-a pornit la biblioteca, iar peste 15 minute au primit un telefon prin care au fost anuntati ca el a fost lovit de o masina si se afla la spital.

Djulieta SAVITCHI, MAMA: “Are fractura timpla a oaselor tubulare.Fractura eschisa cu deplasare. Ne asteapta o perioada grea de recuperare de cel putin un an. El a spus ca treceam pe zebra, m-am uiatat in stanga, in dreapta daca nu vine o masina a venit cineva cu viteza mare si m-a lovit. Soferul nu si-a cerut macar omeneasca iertare.”

Parintii au mers la locul accidentului abia a doua zi. Ei spun ca au obtinut o inregistrare facuta de un martor la cateva minute dupa impact.

“A lovit un copil practic pe trecerea de pietoni, acum doua minute.”

Femeia sustine ca, initial, barbatul care a filmat era gata sa dea declaratii, insa ulterior s-a razgandit.

Anatol MATASARU, TATAL COPILULUI: “Nu mai vrea sa vorbeasca. Mi-a parut foarte suspecta chestia asta. El a sunat la salvare.”

Parintii se tem ca soferul, care potrivit lor este vinovat, va scapa basma curata.

Djulieta SAVITCHI, MAMA COPILULUI: “Am insistat ca cineva a filmat. M-am dus si -am dus cas a fie totul corect. Mi-a spus doar atat ca nu I-a fost ridicat permisul de conducere. Ca nu-i intentat dosar penal, ca nu este expusa ordonata.”

Anatol MATASARU, TATAL COPILULUI: “Timp de o luna nu s-a facut nimic. Or, acest ofiter a luat laut bani si a fost paltit, ori ei se razbuna pe Anatol Matasaru.”

Astazi ei au protestat in fata Directiei de Politie.

Djulieta SAVITCHI, MAMA COPILULUI: “Astazi a fost susnati de ofiterul de urmari penala si le-a spus ca este gata sa le audieze copilul.”

Potrivit politiei, pe 11 ianuarie a fost deschisa o cauza penala, iar in curand urmeaza sa fie audiati martorii si copilul. Oamenii legii au negat faptul ca ancheta se tergiverseaza.