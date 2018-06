Activitatea taberei de odihna din Taraclia, unde s-a produs o intoxicatie in masa, sistata. ANSA a efectuat controale si a depistat ca tabara nu detine autorizatie sanitara

Gheorghe GABERI, DIRECTOR AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR: „Problema era in apa din retea. Cu 2 zile inainte de a izbucni acest caz, erau suspiciuni ca apa nu este buna. Din acest motiv, ei nu ar fi avut dreptul sa-si inceapa activitatea. Li s-a recomandat sa inceapa acitivitatea cu conditia ca apa sa fie adusa din alta parte. Am verificat tot ce tine de produsele alimentare, de pregatirea bucatelor. Nu am gasit probleme in loturile de alimente."

Totodata, cativa angajati, inclusiv din blocul alimentar, nu au sustinut examenul medical profilactic. Inspectorii de la ANSA au prelevat probe de laborator si sustin ca vor anunta motivul intoxicatiei cand vor fi gata rezultatele. Intre timp, inca 7 copii de la aceeasi tabara au fost transportati la spital, numarul celor internati ajungand la 33.