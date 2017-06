In ianuarie el a fost operat din cauza unei fracturi la picio,.iar o luna mai tarziu a fost internat din nou, avand complicatii.

Aleksei Batalov a jucat in peste 60 de filme si era celebru mai ales pentru rolul jucat in pelicula “Moscova nu crede in lacrimi”.

Familia actorului a refuzat sa ofere multe detalii. Nu a fost anuntata nici data sau locul inmormantarii.