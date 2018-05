De la Moldova-Gaz - la SIS: Vasile Botnari e noul director al institutiei. 53 de deputati au votat pentru

Candidatura lui Vasile Botnari a fost pusa la vot la sedinta de astazi a Parlamentului. 53 de deputati au votat pentru.

Ieri, Maia Sandu a criticat ideea, vorbind despre un abuz din partea guvernarii PD-PSRM.

Inainte de a ajunge la Moldova-Gaz, Botnari a fost ministru al Transporturilor, iar apoi ministru al Tehnologiei si Informatiei, dupa Pavel Filip. Acesta a mai detinut functia de director Air Moldova si s-a ocupat de managementul companiei „Nobil Air”, care ar fi controlata de Vlad Plahotniuc.





In 2009-2011, Botnari a fost membru al consiliului de Administrare Victoriabank, despre care se spune ca apartinea in acel moment liderului PD.





Anterior, sef la SIS a fost Vitalie Parlog care s-a aflat in functie doar doua luni.