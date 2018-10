Vlad Filat, acum 3 ani, de la tribuna Parlamentului, inainte sa fie retinut de CNA: "Justitia e controlata, deciziile se iau la Cantemir, Chirtoaca are 600 de dosare, iar coalitia de guvernare se face prin santaj". Discursul integral - VIDEO

Fostul premier a vorbit mult atunci. A spus ca justitia este controlata de democrati si ca toate deciziile in politica se iau pe strada Cantemir sau la Nobil Club, ca Dorin Chirtoaca, pe atunci primar de Chisinau, are peste 600 de dosare si ca urmeaza si alte retineri, dar si ca sunt cumparati consilieri, primari si alegatori.

"...iar daca nu se dau cumparati, este Procuratura Generala care ii poate impune. Iti face un dosar, dar daca vrei sa scapi, scrii cerere sa aderezi la PD", a adaugat atunci Filat.

Tot in discursul sau Filat spune ca deputatii sunt cumparati sau santajati pentru ca sa faca parte din majoritatile parlamentare.

"Am crescut Moldova. Nu stiu ce ati crescut, da stiu ce ati distrus", spunea Filat atunci.

Fostul premier a mai spus ca "avem un stat captiv, in fata unei singure persoane, iar noi i-am oferit posibilitatea sa conduca o tara. Si daca eu o sa vorbesc, atunci o sa sara in aer naibii o data tot acest sistem politic".





Ulterior fostului premier i-a fost ridicata imunitatea si a fost escortat la CNA, fiind retinut pentru 72 de ore. Pe 18 octombrie a fost plasat in arest pentru 30 de zile, in izolatorul CNA.

A urmat un proces cu usile inchise, instrumentat de procurorul Adriana Betisor. Dosarul fostului lider PLDM a fost unul dintre cele mai mediatizate din tara noastra. Dupa 8 luni de la retinere, Vlad Filat a fost condamnat la 9 ani de puscarie pentru corupere pasiva si trafic de influenta in dosarul fraudelor de la BEM.

Dupa trei ani, de cand a declarat ca daca va vorbi, va arunca in aer sistemul politic de la noi, Filat nu a facut nicio declaratie rasunatoare care sa vizeze in vreun fel sistemul politic.

In toti acesti trei ani, s-au intamplat multe in politica moldoveneasca. Evenimentele s-au tinut lant.

Dupa retinerea lui Filat, la sfarsitul anului 2015, paisprezece fosti comunisti au parasit PCRM, declarand ca nu mai vor sa faca jocurile formatiunii. Atunci, cei 14 au creat o Platforma social-democratica „Pentru Moldova”. In martie 2017, acestia au aderat oficial la fratiunea PD. Toti 14 au pus umarul la crearea majoritatii parlamentare.

Tot in martie 2017 sase deputati fosti liberal-democrati adera la PD si voteaza proiecte impreuna cu democratii.

In luna mai, in acelasi an, Dorin Chirtoaca, pe atunci primar de Chisinau, a fost retinut de CNA, fiind suspectat de trafic de influenta si corupere pasiva. A fost suspendat din functie, iar ulterior socialistii au organizat un referendum, primul din istoria Chisinaului, pentru a cere demisia lui Chirtoaca. Plebiscitul a esuat.

Dupa arestarea lui Chirtoaca, PL a parasit coalitia de guvernare.

Mihai GHIMPU, LIDER PL: "Odata ce PL-ul avea 13 mandate si restul erau ale PD-ului, asa cum candva erau ale PLDM-ului e clar totul. Acum este clar cine detine puterea in aceasta coalitie si in acest stat.

Iata cine este nasul acestor coordonari. Este Vlad Plahotniuc in colaborare cu Igor Dodon".

Ulterior, Chirtoaca si-a dat demisia din functia de primar. Au urmat alegeri locale noi. Andrei Nastase si Ion Ceban ajung in turul II. Liderul PPDA castiga Primaria, insa socialistii cer ca mandatul primarului ales sa nu fie validat din cauza unul live pe facebook. Astfel, alegerile locale de la Chisinau sunt declarate nule, iar capitala ramane fara primar ales.

Au mai urmat plecari si aderari si in primariile din mai multe localitati din tara. In martie 2016, zece primari din mai multe sate din raioanele Rascani, Soldanesti si Ungheni au anuntat ca pleaca de la PLDM si adera la PD. Intr-o declaratie comuna, acestia scriau ca sunt dezamagiti si nu sunt de acord cu actiunile celor din PLDM din ultima perioada.

15.10.2015, ultimul discurs al lui Vlad Filat inainte de a fi arestat.

"Am asa un usor sentiment de deja vu. Precedat de decizia CC din 22 aprilie, cand dupa negocieri fulminante, la sediul PD, am iesit si am spus ca tara are nevoie de schimbari. Noaptea sau dimineata tare se iau decizii la noi. Cel mai prezent la tv este presedintele CC. Mai avem inca un precedent instituit in tara noastra. Aici se vorbeste despre drepturi. De cand in tara noastra un denuntul serveste drept temei cu asa viteza... fara ca cel putin eu sa fac cunostinta... cu demersul....Discursul trebuia nu citit, da transmis la tribuna centrala, finului! Probele nu trebuie plimbate in targ. Justitia nu este in Moldova, da si in afara. Daca voi considerati ca aduceti pe altarul RM o jertfa, eu am sa accept. E scris clar in lege ca votul e secret: aici sa fie public. De ce? Pentru ca este un scenariu bine regizat. Cei prezenti au fost folositi. Dl Voronin sa vorbeasca.

Briefing, in AIE, dle Ghimpu, la Lupu nu ma mai adresez... am discutat in subsol la PD cum sa-si dea demisia PG, prin briefing sau comunicat. Borsetka, televiziuni, PG, lucruri ca astea n-o sa mai ajute. Majoritati cumparate si santajate. Am crescut. Nu stiu ce ati crescut, da ati distrus.

Eu imi cer scuze de la parintii mei, familia mea ca au fost complice in toata aceasta perioada. Hai sa facem un pas inapoi ca sa avem liberalizarea regimului de vize. Avem un stat captiv, in fata unei persoane, o persoana pe care ati nascut-o si crescut-o, dle Voronin, dvs personal, iar noi i-am oferit posibilitatea sa conduca o tara. Si daca eu o sa vorbesc, atunci o sa sara in aer naibii o data tot acest sistem politic!

Sunteti cumparati cu tot cu pantaloni. Dl Gurin sa-si aduca aminte cum a fost numit. Deciziile nu se iau la PG, la CNA sau la sediul PD. Deciziile se iau pe strada Cantemir sau la Nobil Club. Asa se face justitia in RM.

Acum vizavi de acest asa numit denunt. Este un tovaras acolo, Iaralov Serioja. El a participat la toate targurile. Eu vreau sa vad viteza si la concesionarea aeroportului. Astea sunt preturi platite pentru ca cineva sa vina sa faca un denunt. Viata bate filmul. Sumele astea aruncate asa... Nu stiu daca cineva intelege ce inseamna 250 milioane. Se vor ocupa avocatii. Cu acelasi succes, dle Voronin, pot sa faca si denunt pe dvs, cu avioane, cadouri. Intrebarea mea e simpla, da de ce nu am fost eu chemat ca cetatean, sa ma intrebe una, a doua, a treia? Viteza inseamna doar sa preia un business, sa distruga o persoana.

Scuzata fie-mi aceasta jertfa, din calitate de cetatean, calitatea asta n-o sa mi-o ia nimeni, de azi chem toti cetatenii sa nu mai recunoasca PG controlata, acest CNA anti PLDM, aceasta justitie controlata. Asa, uslovna, tuda, siuda. Ma adresez la colegii mei, reveniti la ce a fost la inceput. Eu nu stiu, acus show cu arestarile va urma. Iaca sta in spate tovarasul Leanca, care a fost scos din partid si murat acolo ca varianta de rezerva. Este si Iaralov in sala si Costea, ma scuzi, dar lumea te numeste Borsetka, voi sunteti mincinosi, ticalosi, pe la spate.

Am fost impotriva alegerilor anticipate. Si astazi sunt. Dar vreau sa va spun ca ei pergatesc anticipate, nu pentru cei care cer asta, dl Dodon. Ma adresez si celor din Platforma DA. Eu sunt vinovat mereu, nu Plahotniuc care a facut totul pana acum. Nu pentru voi sunt pregatite aceste alegeri. Sa nu mizati pe minciuni. Asa cum a fost ieri la sedinta AIE, da, dle Ghimpu? Peste 600 de dosare are nepotul matale, dle Ghimpu, la Procuratura. Cand o sa buhneasca ele, nu se stie, dar atunci cand seara o sa va spuna ca impreuna o sa fericiti poporul moldovenesc. Faceti regula si in presa moldoveneasca. Fac apel la jurnalisti, care sunt killeri morali. Se distruge soarta omului cu atacuri, calificari, atunci libertatea expresiei sa fie. Cumpararea consilierilor, primarilor, alegatorilor. Daca nu se dau cumparati, este procuratura generala. Iti face un dosar, dar daca vrei sa scapi, scri cerere in PD. Eu cerere in PD nu scriu. Dle Diacov, regret, am construit partidul impreuna, dar nu-i ceea ce ai vrut matale, nu e ceea ce am vrut eu.

Cate miliarde s-au furat la Moldtelecom, MetalFeros, milioane cu tarife la gaz si energia electrica. Aici papusarul a reusit sa mai faca un joc si curand o sa intelegeti de ce. In incheiere. Nu este usor, desigur imi pare rau ce se va intampla ca involutie pentru o perioada scurta de timp in tara, dar e necesar pentru a face evolutie. Eu indiferent unde ma voi afla imi voi continua activitatea. PLDM incepand cu ziua de azi va fi condus de dl Strelet. Va rog sa fiti luptatori. Rade cel care rade la urma. Jertfa urmatoare... De fapt, matale dl. Voronin, esti jertfa de cand l-ai cunoscut. Fecior de presedinte 80 mln pe carduri bancare.

Ziua de azi va trece. De maine viata continua. Stimati colegi, aveti grija de ce urmeaza, ce faceti in viitor. Aveti grija de RM."