Acum 8 ani Chisinaul era scena unei revolutii in toata legea. Zburau pietre, bubuiau grenade, iar Parlamentul si Presedintia erau devastate - VIDEO

Revolutia din aprilie a pornit pe retelele de socializare. Tinerii au iesit in strada pe 6 aprilie ca sa spuna ca scrutinul care avusese loc cu o zi inainte si fusese castigat de comunisti, a fost fraudat. Pe 7 aprilie protestul a reinceput de dimineata.

Liderii opozitiei de atunci au incercat sa convinga multimea sa se intoarca in piata. Dupa ce Presedintia a fost devastata, a fost atacat Parlamentul. Fortele de ordine au recurs la tunuri de apa, gaze lacrimogene si grenade fumigene.

Pe cladirea Presedintiei si a Parlamentului este ridicat drapelul Romaniei si al Uniunii Europene. Intre timp, ambulantele luau raniti cu duiumul. Peste 250 de politisti au fost batuti cu pietre, scuipati si batjocoriti. Spitalele erau pline si de manifestanti insangerati.

Dupa ce politistii au primit ordin sa se retraga din Presedintie, apoi din Parlament, manifestantii au distrus si au furat tot ce au gasit. Spre seara cladirea Parlamentului a fost incendiata, iar pompierii au reactionat tarziu.

In noaptea care a urmat Chisinaul a fost impanzit de mascati inarmati. In plin centrul capitalei, Valeriu Boboc a fost ucis in bataie, iar momentul a fost surprins de camerele de supraveghere. Vanatoarea a continuat a doua si a treia zi in scoli, universitati si pe strazi. Parintii isi cautau disperati copiii pe la comisariate.

Zinaida GRECEANII: “Tineti-va copii acasa, altfel vom deschide focul.”

Desi parlamentul a creat o comisie de ancheta, la 8 ani de atunci ramane neclar cine a stat in spatele evenimentelor si cand vor fi trasi la raspundere vinovatii.