Acuzat ca ar actiona in cardasie cu Plahotniuc, Dodon spune ca liderul PD incearca sa demoleze Presedintia: "Asteptati sa vin la voi la plocon, n-o sa vin!"

Igor DODON, PRESEDINTE: "Plahotniuc, in interesele americanilor, incearca sa demoleze institutia prezidentiala, pe care n-o controleaza. Ce mai departe? Presedintele este ales de popor, ce fac cetateii? Se revolta, pentru ca institutia prezidentiala nu-l asculta. Revolta este ultima. Daca ajungem acolo, n-o sa fie bine pentru nimeni.

Nu exclud ca o sa mergem pe formula nepromulgarii. Foarte tare le place sa iasa si sa spuna ca trebuie sa conlucram. La prima ocazie, voi semna decretul pentru demiterea lui Filip. Asteptati sa vin la voi, la plocon, n-o sa vin."

Desi democratii si Igor Dodon isi tot arunca replici, analistii si politicienii din opozitie cred ca, de fapt, cei doi actioneaza in cardasie, iar divergentele prezentate opiniei publice nu sunt decat un paravan.