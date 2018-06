Acuzat ca ar fi comandat invalidarea alegerilor de la Chisinau, Vlad Plahotniuc publica prima sa replica intr-un interviu pentru ziarul Timpul - VIDEO

Vlad PLAHOTNIUC, LIDER PD: “Decizia de invalidare este foarte periculoasă şi nedreaptă. Dar să ceri Guvernului să rezolve problema prin implicare în actul de justiţie e la fel de periculos”… a comentat Vlad Plahotniuc intr-un interviu pentru ziarul “Timpul”.

Liderul PD sustine ca hotararea CSJ poate fi un precedent si ca si democratii s-ar putea trezi la parlamentare in aceeasi situatie, motiv pentru care condamna miscarea organelor de drept. Astfel, Plahotniuc raspunde la numeroasele critici aduse de opozitie care il acuza ca ar controla justitia si ca invalidarea alegerilor este un scenariu pe care el l-ar fi dictat.

Vlad PLAHOTNIUC, LIDER PD: “Nimeni nu ne-a putut răspunde ce se doreşte de la noi, ni s-a spus doar că se aşteaptă o soluţie favorabilă validării alegerilor. Partidul Democrat este singurul partid care are în mod real de pătimit de pe urma invalidării alegerilor din Chişinău, chiar dacă nu ţine de responsabilitatea noastră să schimbăm în vreun fel decizia luată. Şi atunci apare întrebarea firească, cui i-a folosit toată această situaţie?“...se arata in acelasi interviu.

Plahotniuc sustine ca invalidarea alegerilor nu are nimic cu stoparea finantarilor externe, pentru ca ar fi inadmisibil ca cineva sa pedepseasca o tara intreaga pentru o decizie a instantei, in conditiile in care guvernul nu are nicio atributie ca sa intervina in astfel de situatii.

In ceea ce tine de proteste, demomcratul vede in organizarea acestora intentii ascunse, amintind de manifestatiile din 2015, in urma carora s-a nascut Platforma Da si formatiunea PSA.

Vlad PLAHOTNIUC, LIDER PD: “Dacă cei din opoziţia pro europeană îşi imaginează că acest haos va fi în favoarea lor, se înşală, nimeni nu stă să le facă astfel de cadouri. Cei care ar putea profita de acest haos cu siguranţă nu sunt susţinători ai parcursului european al ţării.”sursa: timpul.md

Liderul partidului de la guvernare insa nu a dat nume. Acesta a mai mentionat pentru ziaristii de la “Timpul” ca protestele tot fac parte din campania pentru parlamentare. Maia Sandu a avut o singura replica la acest interviu - “Jos Dictatorul!, iar Andrei Nastase a vorbit despre declaratii cinice.

Andrei NASTASE, PRIMAR ALES: “Constatam ca acest criminal pe langa ca este penal, mai este si un cinic cu opinia publica nationala si ii trateaza ca pe niste prosti.”

Cu o reactie a venit si fostul primar Dorin Chirtoaca, acesta chemandu-l pe democrat la dezbateri publice si spunand ca in felul acesta a fost aprins fitilul unei bombe cu ceas, in ceea ce tine de alegatorii indignati.