Acuzat ca ar fi sustinut de adversarii lui Plahotniuc, Andrei Nastase s-a facut remarcat in 2015, la protestele generate de furtul miliardului. Parcursul politic a lui Nastase - VIDEO

Avocatul Andrei Nastase a intrat in politica pe valul miscarii protestatare antiguvernamentale din 2015, generate de disparitia din sistemul bancar a circa unui miliard de dolari.

A absolvit Facultatea de Drept la Universitatea Б.I. Cuza de la Iasi, dupa care a lucrat la Procuratura de transport. In 1998 l-a cunoscut pe Victor Topa, iar in 1999 i-a devenit fin de cununie. Peste un an a fost numit vicedirector al companiei de stat Air Moldova. In acea perioada presedinte al Administratiei de Stat a Aviatiei Civile era Victor Topa. Presa care sprijina PDM sustine ca Victor Topa si Viorel Topa ar conduce din umbra Partidul Platforma „Demnitate si Adevar”, iar Andrei Nastase ar fi executorul directivelor venite de la cei doi oameni de afaceri care ar urmari venirea la putere in Republica Moldova ca sa scape de executarea pedepsei penale si sa se razbune pe Plahotniuc.

Andrei NASTASE, PRIMAR ALES AL CHISINAULUI: "Îl întreabă dacă o să e facă dreptate topilor şi el zice ca o să conform legii."

In declaratia de venit depusa la CEC a indicat 0 lei din salariu pentru ultimii doi ani. Tot zero venituri din salarii a declarat si in toamna lui 2016, fapt remarcat de analistul Petru Bogatu, care se intreaba cum reuseste sa supravietuiasca si sa-si intretina partidul. Ziarul de Garda scrie ca Nastase locuieste intr-un imobil din orasul Codru de 156 m.p. şi care ar valora 2,23 de milioane de lei. Casa e inregistrata pe numele mamei sale. Tot in declaratia cu privire la venituri, candidatul PPDA indica 10 constructii, dintre care 3 case de locuit si alte 7 anexe.

Andrei Nastase a negat faptul ca Victor Topa si Viorel Topa ar contribui la bugetul partidului, insistand ca formatiunea activeaza pe donatii de la oameni simpli.

Liderul Platformei Demnitate si Adevar se declara roman si adept al unirii cu Romania in cadrul Uniunii Europene. Criticii lui insa nu-i pot ierta asocierea tactica din iarna lui 2016, cu pro-rusii Renato Usatai si Igor Dodon si marsaluirea in comun prin centrul Chisinaului.

Parte a presei a talmacit indemnul sau drept un compromis periculos sau cardasie cu adversarii directiei europene de dezvoltare. In campania electorala pentru prezidentiale a negociat cu fosta ministra a educatiei Maia Sandu, presedinta Partidului Actiune si Solidaritate, identificarea unui candidat comun si s-a retras in cele din urma in favoare ei. Pentru Primaria Chisinau la fel au fost purtate negocieri, fiind agreat un pact de colaborare intre cele doua partide, inclusiv pentru parlamentarele programate pentru finele anului 2018.