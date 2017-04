Acuzat de dublu trafic de influenta. Acesta pretindea ca poate influenta politistii din Balti

Potrivit CNA, doua cazuri au fost documentate, in care acelasi barbat, impreuna cu o persoana neidentificata de catre organul de ancheta la acel moment, ar fi cerut si primit, in primul caz 750 de euro, pentru a influenta angajati ai Inspectoratului de Politie Balti sa adopte o decizie favorabila pe un dosar penal si sa restituie mijlocul de transport arestat, iar in al doilea – 7000 de lei pentru neatragerea la raspundere penala a unei persoane. In baza probelor acumulate in ambele situatii, suspectul a fost retinut pentru 72 de ore, iar in privinta lui urmeaza sa fie decisa aplicarea masurii preventive.

Daca va fi gasit vinovat, banuitul risca o pedeapsa cu inchisoare de pana la 6 ani sau amenda in marime de pana la 4000 unitati conventionale - echivalentul sumei de 200 000 de lei.

Conducerea urmaririi penale este in gestiunea Procuraturii Anticoruptie.