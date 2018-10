Acuzat de viol, fostul politist de frontiera Gheorghe Petic va sta 20 de zile dupa gratii - VIDEO

„Nu am violat pe nimeni. Aici e vorba de un dosar politic, victima a fost prelucrata de directia a 5-a in asa mod ca sa nu lase spatiu. Toata sansa ca eu sa ies la libertate este in a sensibiliza opinia publica, opinia internationala, in caz contrar, eu voi fi Braguta 2, va garantez.”

Asta a declarat inaintea sedintei de judecata fostul politist de frontiera. Gheorghe Petic crede ca vor mai aparea si alte invinuiri pe numele sau si ca toate ar fi razbunari pentru faptul ca acum cateva luni a denuntat contrabanda la granita Moldovei cu Romania.

“Astazi am inteles ca au aparut inca trei episoade a trei stundente ca sa fie dosarul mai frumos le-au anexat la invinuire.”

Astazi, la Judecatoriei Ungheni s-au adunat mai multi sustinatori de-ai sai care, insa, nu au fost lasati sa intre in sediul institutiei. Fostul procuror al municipiului Chisinau Ivan Diacov a scris intr-o postare pe facebook ca in 35 de ani de activitate nu a inatlnit niciun caz in care victima sa telefoneze peste 15 minute dupa ce a fost agresata sexual.

Asta pentru ca, ca regula aceasta sufera un soc puternic. Totodata, Diacov sustine ca doar dupa rezultatele expertizei biologice, care pot fi gata in aproximativ o luna, ofiterul de urmarire penala ar trebui sa decida daca retine sau nu persoana banuita. Gheorghe Petic fost arestat saptamana trecuta la Ungheni, dupa ce o femeie din localitate a sunat la politie si s-a plans ca el ar fi violat-o.

Oamenii legii au publicat apelul cu inregistrarea de la 112 a apelului femeii care ar fi fost violata. Gheorghe Petic a ajuns in atentia opiniei publice dupa un live pe facebook in care a vorbit despre contrabanda cu tigari de la frontiera. Acesta a fost audiat in iulie de Serviciul Protectie Interna al MAI, insa oamenii legii spun ca el nu a adus si dovezi. Pe marginea acestui caz a fost deschis un dosar penal.