Acuzati ca partidele pe care le conduc ar fi fost finantate ilegal de o fundatie straina, Maia Sandu si Andrei Nastase au refuzat sa participe la comisia parlamentara pentru investigarea acestei cauze: "Nu este serios" - VIDEO

Dupa ce audierile de saptamana trecute au fost amanate pentru ca Maia Sandu era plecata din tara, astazi comisia a fost convocata din nou in sedinta, doar ca in lipsa celor pe care democratii ii acuza de finantari ilegale, adica a liderilor PAS si PPDA.

Maia SANDU, LIDERA PAS: “Open Dialog, care ne-a finantat deplasarea la Bruxelles. Acum, asemenea lucruri se practica in RM vizite in care organizatorii contribuie financiar. La acest tip de vizite au participat si membrii PD si alte partide si pana acum nu au fost incalcari. Partidul nu a primit niciodata niciun banut.”

Maia Sandu si Andrei Nastase au venit astazi la Parlament, dar nu au intrat in cladire, spunand ca nu accepta sa participe la o sedinta care are loc cu usile inchise.

Andrei NASTASE, LIDER PPDA: “S-a creat o comisie in afara tuturor competentelor. Ea nu are competente, nu este de compententa parlamentului. De cand, ei in uzurparea statului o fac pe judecatorii?”

Igor VREMEA, PRESEDINTELE COMISIEI DE ANCHETA: “Acel motiv pe care il invoca ei nu este serios si faptul ca comisia isi desfasoara sedintele in modul pe care noi l-am anuntat, adica nu e vorba de o sedinta publica, nu e un capriciu, dar e determinat de caracterul informatiilor pe care ni l-au prezentat unele institutii.”

La sedinta de astazi au fost audiati reprezentantii Promo-LEX. Intr-o nota informativa, acestia comunica faptul ca asociatia nu poate fi privita ca parte implicata in ancheta si a participat pentru ca subiectul citatiei este un domeniu de monitorizare si expertiza al ONG-ului. Concluziile comisiei vor fi publicate mai tarziu. Aceasta a fost creata la inceputul lunii octombrie, dupa ce deputati PD au cerut investigarea legaturilor dintre Ludmila Kozlowska, sefa fundatiei "Open Dialog" din Polonia, cu PAS si Platforma DA.

Democratii afirma ca fundatia s-ar numara printre ONG-urile care ar finanta ilegal partide de la noi si s-ar amesteca in politica interna din tara noastra.