Adio gradinita - au spus astazi copiii de la gradinita 62 din capitala. Picii au dat un concert de zile mari: au cantat, dansat si recitat poezii - VIDEO

Copiii au dat un concert de zile mari. Au cantat, dansat si recitat poezii. Ca totul sa iasa ca la carte pregatirile au inceput acum trei saptamani.

“Multe repetitii, am fost mult in sala. Pentru ca suntem talentati, am facut lucrurile bine. Fac lucrurile bine, mama sa fie mandra de mine.”

Timp de trei ani, educatorii au muncit la pregatirea viitorilor medici, ingineri sau profesori. Unii dintre ei au declarat sus si tare ca vor ajunge chiar si...

“Presedinte. Vreau sa fiu seful tarii, sa o conduc."

"Politist, sa arestez hotii, sa apar tara. -Cum este un politist? -Corect si cinstit.”

“Vreau sa fiu fotbalist, sa-l inving pe Cristiano Ronaldo.”

Acest pici si-a fracturat mana doar cu cateva zile inainte de eveniment, accidentul insa nu l-a impiedicat sa danseze la fel de inflacarat ca si colegii sai.

“Am cazut jos miercurea trecuta. Greu m-am miscat.-Dar ai tinut piept provocarii? -Da.”

Si educatorilor le-a fost greu sa stea pe scaune.

Tatiana DASCAL, EDUCATOARE: “O viata intreaga numai asta si am facut, cu copiii am lucrat. Orice matineu este si o dare de seama a activitatii.”



Nu doar parintii au fost surprinsi cu momentele artistice, dar si copiii. Cei mari au dansat ca in anii copilariei.

“M-am simtit mai aproape de ei si mi-a parut bine sa impartim bucuria impreuna. Timpul a zburat foarte rapid, acum deja copiii nostri sunt la gradinita.”

De prima zi de scoala ii desparte doar o vara, asa ca micutii si-au facut deja planuri ambitioase pentru perioada ce-i asteapta. Prescolarii le-au transmis si un mesaj educatoarelor care i-au primit cu bratele deschise in prima zi de gradinita si ii petrec cu dor in ultima.