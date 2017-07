Adjunctii de la SIS si MAI, audiati de membrii Comisiei Parlamentare pentru Securitate. Sedinta a fost cu usile inchise - VIDEO

Atat ministrul de Interne, cat si procurorul General nu au raspuns la telefon pentru a ne spune daca intr-adevar Sevciuk se afla in dreapta Nistrului. Saptamana trecuta, liberal-democratii au cerut audierea sefului de la SIS si a vicepremierului pentru reintegrare in privinta dosarelor penale intentate in stanga Nistrului pe numele fostului lider de la Tiraspol. Deputatii nu au sustinut solicitarea. Pe facebook Evgheni Sevciuk a spus ca este victima unei razbunari politice.