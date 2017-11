Administratia aeroportului Chisinau s-a laudat astazi cu cea dea doua pista a aeroportului: "E gata in proportie de 80 la suta" - VIDEO

A fost construit inca un segment din noua pista de pe aeroport si bineinteles a fost chemata presa.

Segmentul de pista inaugurat astazi are 1750 de metri lungime si 45 de metri latime. Odata cu noua pista au fost construite si doua cai de rulare. Administratia aeroportului da asigurari ca lucrarile de constructie a noii piste se vor incheia cel tarziu in luna mai, anul viitor.

Petru JARDAN, DIRECTOR AVIA INVEST: “Acest segment care il avem astazi de peste 1750 de metri sa cheltuit peste 15 milioane de euro.Dca ne referim in total la investitiile de reconstructie cifra este mai mare de 60 milioane de euro.”

Petru Jardan spune ca a fost cumparat si un vehicul cu care se testeaza rezistenta pistei.

Petru JARDAN, DIRECTOR AVIA INVEST: “Deci este dotat cu calculator si o roata. Care prin faptul ca contacteaza cu suprafata pistei, masoara coieficientul de aderenta si respectiv aceasta informatie se prezinta la turnul de control si catre echipajele aeronavelor.”

Radu BEZNIUC,DIRECTOR GENERAL AL AUTORITATII AERONAUTICE CIVILE DIN REPUBLICA MOLDOVA: “Sunt respectate absolut toate standartele internationale si normele tehnice puse in vigoare.”

Astazi la eveniment a fost prezent si Octavian Calmac.

Octavian CALMÎC, MINISTRUL ECONOMIEI: “In prezent ducem negocieri si cu alte companii astfel in cit sa opereze din Aeroportul International Chisinau.”

Aeroportul a fost dat in concesiune in anul 2013 pentru perioada de 49 de ani. Ilan Shor este presedintele Consiliului de Administratie al companiei Avia Invest, care gestioneaza aeroportul si s-a angajat ca investeasca 230 de milioane de euro in modernizarea lui. Anterior, seful de la CNA spunea o parte din miliardul furat din cele trei banci ar fi ajuns la aeroport si acolo ar fi ramas. Avia Invest a negat acuzatiile.