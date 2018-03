Administratia Aeroportului International Chisinau se lauda printr-un spot video ca activitatea sa nu a fost afectata de ninsori: "facem fata cu succes"

Aeroportul International Chisinau face fata cu succes ninsorilor abundente - asa se numeste filmuletul prin care administratia aeroportului doreste sa ne informeze ca au fost pregatiti pentru ninsorile abundente. In imaginile video putem vedea zeci de autospeciale moderne care deszapezesc pista pe timp de noapte.

Petru JARDAN, DIRECTORUL GENERAL AVIA INVEST: "Continua procesul de deszapezire. Tehnica este in functiune. Se curata suprafetele de lucru, stratul de zapada presata si ghetus care a ramas se prelucreaza cu reagent chimic pentru a ajunge la stratul de beton curat pentru a asigura nivelul necesar de aderenta si sa putem in continuare deservi aeronavele. Pana in prezent nu avem nici o retinere si nici o anulare a curselor pe Aeroportul Chisinau."