Soseaua de centura a capitalei a ramas doar pe hartie. Autoritatile vor sa rezilieze contractul cu firma care urma sa o construiasca: "Timp de un an nu s-a asfaltat niciun metru" - VIDEO

Andrei CUCULESCU, DIRECTOR ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR: "Din 37 de angajati care trebuia sa fie pe santier acuma sunt numai cinci si din 95 unitati tehnice de executare a lucrarilor, pe santier sunt numai sapte"

Potrivit seful Administratiei de Stat a drumurilor, firma s-a mobilizat foarte greu, iar pana acum nu a facut mai nimic.

"Administratia de Stat a drumurilor sustine ca de cand a batut palma cu tara noastra compania din Bulgaria a efectuat nici doua la suta fin lucrari, in timp ce, acum, la mai bine de la un an 70 la suta din drum trebuia sa fie deja gata. Astazi pe santier am gasit doar cativa muncitorii."

Mai mult, compania ar avea probleme financiare, spun cei de la drumuri. Asa ca dupa cateva avertizari ar urma rezilierea contractului.

Andrei CUCULESCU, DIRECTOR ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR:"Umreaza sa o inaintam comitetului decizional in urmatoarele zile, condusa de Guvern."

De cealalta parte, reprezentantul companiei bulgare spune ca nu s-a asternut nici un metru de asfalt din cauza birocratiei de la Administratia de Stat a drumurilor, dar si din cauza presiunilor facute de fosta conducere a ministerului Transporturilor, care ar fi refuzat de mai multe ori sa semneze actele necesare pentru a incepe lucrarile. Pe santier nu este aproape nicio miscare deoarece ministerul ar refuza sa transfere avansul de 15 la suta din contract.

Andrei CUCULESCU, DIRECTOR ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR: "Potrivit legislatiei trebuie sa fie efectuate cel putin 5 la suta din lucrari."

Compania din Bulgaria a sesizat Centrul Anticoruptie, care a initiat un dosar penal pe numele fostului ministru al Transporturilor, Iurie Chirinciuc, care acum se afla in arest la domiciliu.

El este acuzat ca ar fi facut presiuni asupra companiei din Bulgaria sa cedeze jumatate din lucrari, dar si din bani unei altei companii.

Contractul cu firma bulgara a fost semnat in septembrie 2015, care in doi ani trebuia sa repare cei 6 km de drum intre Danceni si Suruceni cu 8 milioane 972 de miii de lei.

Banii sunt imprumutati de la Banca Europeana de Investitii.