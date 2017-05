Administratorii firmelor de taxi din capitala sunt fosti angajati ai MAI: a fost pus sechestru pe bunurile acestora si urmeaza sa fie anuntati in cautare nationala. Detaliile oferite de procurori

In cadrul unei conferinte de presa, procurorii au declarat ca, in urma perchezitiilor de ieri, 6 persoane au fost retinute, iar din grupa infractionala fac parte 9 indivizi. A fost pus sechestru pe bunurile acestora si urmeaza sa fie anuntati in cautare nationala.

Vitalie BUSUIOC, PROCUROR: "Agentiile de taxi sunt inregistrare pe numele unor persoane interpuse. Majoritatea sunt din Bender, de unde este si liderul gruparii criminale. Activitatea este gestionata de un grup de 9 persoane.

Membrii acestui grup sunt fosti angajati ai MAI, care conduc din umbra 19 agentii de taxi.

Angajatii companiilor sunt de fapt soferii de taxi, care se eschivau de la achitarea taxelor in bugetul de stat. De fapt doar 1400 de unitati de transport sunt inregistrate oficial, iar aproximativ 1.400 - neoficial.

Nu au fost prezentate veniturile si cheltuielile. Prejudiciul este de 15 milioane de lei. In jumatate de an au avut loc mai multe investigatii, au fost descoperite sumele de bani pe care se eschivau sa le achite.

Bunurile dobandite ilegal sau bunurile inregistrate pe persoane terte au fost sechestrate.

Persoanele retinute nu isi recunosc vina. Urmeaza sa fie audiate si in calitate de invinuti.

In interceptari soferii de taxi erau nemultumiti ca sunt remunerati prost.

In perioada 2015-2017 au inregistrat venituri de 70 de milioane de lei."

Constatin MIRON, PROCUROR: "Angajatii la intreprinderilor implicate in schemele infractionale trebuiau sa plateasca de la 700 - 1300 de lei pentru 24 de ore. Ei plateau 70 - 250 de lei. Sumele acumulate erau mult mai mari decat cele prezentate.

Soferii erau angajati pe contracte cu 8 ore si salariu minim de 2.500 de lei, insa ei lucrau 24 din 24.

Ei trebuiau sa se prezinte cand primeau salariile, insa acestia nici nu le primeau. Au fost efectuate 34 de perchezitii la firme, la un oficiu ascuns unde se ducea evidenta contabilitatii.

Au fost ridicate 70 de saci de documente, ciorne, foi de parcurs, informatii despre masinile inregistrate de firmele de taxi. Au fost retinute 7 persoane pentru evaziune fiscala. Risca pana la 7 ani.

Au fost aplicate sechestre pe bunurile persoanelor din umbra si urmeaza sa fie anuntate in cautare nationala.

Au fost efectuate 20 de urmariri penale cu tehnologie moderna. Au fost inregistrate si mai multe convorbiri telefonice."

Nu am reusit sa discutam cu administratorii firmelor vizate pentru a ne oferi o reactie.