Administratorii rutelor de microbuze vor majorarea tarifelor: "Taxa de 3 lei nu mai acopera necesitatile" - VIDEO

Despre faptul ca administratorii rutelor de microbuze pregatesc un demers prin care vor cere tarife mai mari a anuntat seful directiei management in transport.

Nistor GROZAVU, VICEPRIMAR "La microbuze e inevitabila o majorare, pt daca luam doar costul lubrifiantilor. Taxa de 3 lei nu mai acopera necesitatile."

Afacerea cu microbuze de ruta a devenit neprofitabila, se plang administratorii, care afirma ca scad numarul unitatilor de transport de la o luna la alta.





Lilian COPACI, SEF DIRECTIA MANAGEMENT IN TRANSPORT, CHISINAU "Lipsa unitatilor de transport si a soferlor calificati ne fac aceste probleme. Administratorii nu investesc in unitatile de transport din probleme financiare."

Nistor GROZAVU, VICEPRIMAR "Sa vedem acele cheltuileli reale care le suporta agentii economici si proprietarii de microbuze."

Cu cat ar urma sa creasca tariful, nu se stie. Presedintele asociatiei transportatorilor privati spune ca nu s-a gandit deocamdata ce fel de majorare i-ar multumi pe administratori.

Nistor GROZAVU, VICEPRIMAR "Peste tot sunt plangeri din cauza nerespectarii graficului."

Lilian COPACI, SEF DIRECTIA MANAGEMENT IN TRANSPORT, CHISINAU "In luna februarie se elaboreaza programul de rtansport, noi acuma facem modificarile si o sa intreoducem."

Primaria nu stie cum sa procedeze in cazul pasagerilor care stau in picioare in microbuze. Potrivit unei decizii a Curtii Supreme de Justitie, in picioare nu are voie sa stea nimeni.

Nistor GROZAVU, VICEPRIMAR "Problema este cum ne vom conforma, o sa iesim cu politia municipala si o sa ii dam jos."

De saptamana trecuta, microbuzele de pe ruta 127 nu mai circula din cauza numarului mic de pasageri. La fel s-ar putea intampla si in alte cazuri.

Lilian COPACI, SEF DIRECTIA MANAGEMENT IN TRANSPORT, CHISINAU "175, 189, 126, 118. Pur si simplu acest rute sunt mai nerentabile."

Taxa de 3 lei pentru o calatorie cu microbuzul nu s-a mai schimbat din 2006. In capitala, exista 54 de rute de maxi-taxi.